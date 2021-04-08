CANLI | Denizlispor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle. Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde 34 puanla 14. sırada Denizlispor ise 25 puanla son sırada. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa Yumlu, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin