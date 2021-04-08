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    • 08.04.2021 15:58
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    CANLI | - maçı canlı anlatım izle. 'in 33. haftasında Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde 34 puanla 14. sırada Denizlispor ise 25 puanla son sırada. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Denizlispor - Kasımpaşa

    CANLI | - maçı canlı anlatım izle. 'in 33. haftasında Denizlispor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde 34 puanla 14. sırada Denizlispor ise 25 puanla son sırada. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Denizlispor: , , , , , , , , , ,

    Kasımpaşa: , Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, , Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, , Thelin

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