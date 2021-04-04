Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.