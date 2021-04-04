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    • Spor
    • 04.04.2021 Gazete
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    ’dan motivasyon: İsimlerle değil oyunumuzla geldik

    Beşiktaş Teknik Direktörü , bugün deplasmanda oynanacak maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.

    İsimlerle değil oyunumuzla geldik

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.

    Siyah-Beyazlılar'da sakat, hasta ve cezalı tam 6 oyuncu var. Aboubakar, Cenk, Hasic, Ghezzal, Mensah ve Dorukhan bugün Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecekler.

    4 OYUNCU KART SINIRINDA
    Beşiktaş'ta Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımlarındaki yerlerini alamayacak

        SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET!
        Beşiktaş Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. İki takım arasındaki son 11 maç, gollü mücadelelere sahne oldu. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ligde oynadığı 11 maçta 3 ve üzerinde gol atıldı.
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        Haberler Spor Sergen Yalçın’dan motivasyon: İsimlerle değil oyunumuzla geldik