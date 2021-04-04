Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçından önce oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyoruz. Önemli oyunculara sihibiz. Ancak biz buraya isimlerle değil oyunumuzla geldik. Sizden isteğim bunu bir kez daha ispatlamanız" dedi.
Siyah-Beyazlılar'da sakat, hasta ve cezalı tam 6 oyuncu var. Aboubakar, Cenk, Hasic, Ghezzal, Mensah ve Dorukhan bugün Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecekler.
4 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımlarındaki yerlerini alamayacak