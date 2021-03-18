Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe stresli bir ortamda Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor deplasmanı öncesi de hemen hemen benzer bir atmosfer söz konusuydu, Erol Bulut'un öğrencileri bu karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının sonucuna göre Erol Bulut'un geleceği de belli olacak. Son dakika bilgisine göre Low ve Okan Buruk en ciddi adaylar! Bir de sürpriz isim listeye girdi...