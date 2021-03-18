Beşiktaş şampiyonluk yarışında ilerlerken bunda şüphesiz en büyük etken golcüleri… Siyah-Beyazlılar'ın santrforları Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun şimdiye kadar ligde 31 gole imza attı. Rakibi Fenerbahçe'de ise Samatta, Papiss Cisse ve Thiam'ın toplam gol sayıları sadece 14'te kaldı.