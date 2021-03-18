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    • Spor
    • 18.03.2021 Gazete
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    maçı öncesi kocaman fark! Kartal'ın golcüleri 'yı ikiye katladı

    şampiyonluk yarışında ilerlerken bunda şüphesiz en büyük etken golcüleri… Siyah-Beyazlılar'ın santrforları , ve şimdiye kadar ligde 31 gole imza attı. Rakibi 'de ise Samatta, Papiss ve Thiam'ın toplam gol sayıları sadece 14'te kaldı.

    Arada kocaman fark var

    Beşiktaş şampiyonluk yarışında ilerlerken bunda şüphesiz en büyük etken golcüleri… Siyah-Beyazlılar'ın santrforları Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun şimdiye kadar ligde 31 gole imza attı. Rakibi Fenerbahçe'de ise Samatta, Papiss Cisse ve Thiam'ın toplam gol sayıları sadece 14'te kaldı.

    ABOUBAKAR VE LARİN'DEN 29 GOL
    Kartal'da Aboubakar 24 maçta 15, Larin 27 maçta 14 ve Cenk Tosun 1 maçta 2 gol attı. Samatta 22 karşılaşmada 4, Cisse 21 maçta 4 ve Thiam da 24 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

    9 MAÇTIR GOL ATAMIYORLAR
    F.Bahçe'de Cisse ve Thiam ikilisi 9 maçtır gol atamıyor. Kanarya'nın forvetleri çok formsuz. Bu yüzden Erol Bulut'un derbide sağ kanat Valeinca'yı santrfor oynatması bekleniyor.

        CENK TOSUN KADRODA OLACAK
        Beşiktaş        'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Cenk Tosun'un F.Bahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.

        4 DERBİ 3 GALİBİYET
        Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile 4 derbide 3 galibiyet yaşadı. 4 derbinin 3'ünde ise kalesinde gol görmedi.

        BEŞİKTAŞ: 6 EROL BULUT: 1
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde en fazla yenildiği (1 beraberlik 6 mağlubiyet) ve gol yediği (15) rakibi Beşiktaş.
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