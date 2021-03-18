Pazar günü kader derbisinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe galibiyete kilitlenmiş durumda.
Sportif direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ile takımın son durumunu masaya yatıran Başkan Ali Koç, tartışılan isim Erol Bulut hakkında kesin kararını verdi.
Sezon başından bu yana alınan her kötü skorun ardından genç teknik adamın arkasında duran Ali Koç'un bu kez operasyon için onayı verdiği ve "Derbiyi kazanamazsak Erol hoca ile yolları ayırıyoruz" dediği belirlendi.