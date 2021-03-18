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    • Spor
    • 18.03.2021 Gazete
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    derbisi çok kritik: ’un kaderi derbide belli olacak

    Başkan , tartışılan isim hakkında kesin kararını verdi. Sezon başından bu yana alınan her kötü skorun ardından genç teknik adamın arkasında duran Ali Koç'un bu kez operasyon için onayı verdiği ve "Derbiyi kazanamazsak ile yolları ayırıyoruz" dediği belirlendi.

    Ya yener ya gider

    Pazar günü kader derbisinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe galibiyete kilitlenmiş durumda.

    Sportif direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki ile takımın son durumunu masaya yatıran Başkan Ali Koç, tartışılan isim Erol Bulut hakkında kesin kararını verdi.

    Sezon başından bu yana alınan her kötü skorun ardından genç teknik adamın arkasında duran Ali Koç'un bu kez operasyon için onayı verdiği ve "Derbiyi kazanamazsak Erol hoca ile yolları ayırıyoruz" dediği belirlendi.

        Alınan bu karar Belözoğlu aracılığıyla Bulut'a da iletildi. Kritik derbi öncesi yaşanan bu gelişmenin genç hoca üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Ancak gelen bilgilere göre Bulut'un kafasında kesinlikle istifa yok.

        Beşiktaş derbisinden galibiyet çıkmaması durumunda yönetimin ilk olarak Bulut'a "Görevi bırak" diyeceği, bu teklifin kabul görmemesi halinde ise sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceği öğrenildi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Beşiktaş derbisi çok kritik: Erol Bulut’un kaderi derbide belli olacak