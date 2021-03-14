Gaziantep FK - Denizlispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Kenan, Vetrih, Sousa, Maxim, Dicko

Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Ayman, Özer, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal