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    • Spor
    • 14.03.2021 16:07
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    • 14.03.2021 16:07
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    - Denizlispor | CANLI ANLATIM

    'in 30. haftasında , sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Gaziantep FK - Denizlispor | CANLI ANLATIM

    'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

    GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gaziantep FK - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

    GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

    Gaziantep FK: Günay, , , , , , Kenan, Vetrih, Sousa, Maxim, Dicko

    Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Ayman, Özer, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal

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    Haberler Spor Gaziantep FK - Denizlispor | CANLI ANLATIM