Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü sahasında ağırlıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven





HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Ankaragücü maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'da canlı yayınlanıyor.





SON DÖRT MAÇTA GALİBİYET YOK

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi. Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor. Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza karşılaşmada forma giyemeyecek.