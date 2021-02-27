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    • Spor
    • 27.02.2021 13:28
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    • 27.02.2021 13:28
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    CANLI | Hatayspor - Ankaragücü

    Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Hatayspor - Ankaragücü

    Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında 'nü sahasında ağırlıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

    HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
    HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

    ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven


    HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Hatayspor - Ankaragücü maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'da canlı yayınlanıyor.



    SON DÖRT MAÇTA GALİBİYET YOK
    Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, sahasında çıktığı son dört maçta galip gelemedi. Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 42 puanla 6. sırada bulunuyor. Hatayspor'da kart cezalısı Aaron Boupendza karşılaşmada forma giyemeyecek.

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