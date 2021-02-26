Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.02.2021 16:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 16:11
    ABONE OL

    CANLI | - Yeni Malatya canlı anlatım izle

    'in 27'nci haftası bugün oynanan maçlarla başladı. Günün ilk maçlarından birinde evinde Yeni Malatya'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor

    Toto 'in 27. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında sahasında 'u konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Gençlerbirliği'nin 20, konuk Yeni Malatyaspor'un 30 puanı bulunuyor. Bu zorlu 90 dakikanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.



    İLK 11'LER
    GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim, Piris, Soner, Mugni, Candeias, Ayite, Sandro Lima
    Y. MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmed Ildız, Mustafa, Mallan, Tetteh

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor CANLI | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle