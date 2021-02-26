Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Gençlerbirliği'nin 20, konuk Yeni Malatyaspor'un 30 puanı bulunuyor. Bu zorlu 90 dakikanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.





İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim, Piris, Soner, Mugni, Candeias, Ayite, Sandro Lima

Y. MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmed Ildız, Mustafa, Mallan, Tetteh