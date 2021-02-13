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    • Spor
    • 13.02.2021 Gazete
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    - derbisinde hapis cezası çıkabilir

    PFDK’nın F.Bahçe’ye 72 bin lira ceza verilmesi yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Cezayı az bulan G.Saray’dan sert açıklamalar geldi. Ancak TAKVİM’in ulaştığı bir detay olayın seyrini değiştirecek.

    6222'ye göre hapis cezası

    PFDK'nın F.Bahçe'ye 72 bin lira ceza verilmesi yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Cezayı az bulan G.Saray'dan sert açıklamalar geldi. Ancak TAKVİM'in ulaştığı bir detay olayın seyrini değiştirecek. , F.Bahçe'yi saha olayları yüzünden 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Bu sevkin de 'a saldırı ve pandemi kurallarına uyulmaması nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

    Yani cezanın tribüne alınan taraftarlarla veya küfürlerle ilgisi yok. Eğer tribüne alınan taraftarlar konusunda bir soruşturma başlatıysaydı, kanunun 15. maddesi gereğince işlem yapılacaktı. Bu durumda sorumlular 1 yıla kadar hapis cezası alacaktı.

    TRİBÜNE ALINAN KİŞİLER MİLİTANDI
    G.Saray Başkan Yardımcısı 'dan sert sözler… Günay, "Stadyuma, sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar yerleştirildi. Bir TFF yetkilisi 'tribünde 3 bin kişi vardı' dedi" ifadesini kullandı.

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