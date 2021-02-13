PFDK'nın F.Bahçe'ye 72 bin lira ceza verilmesi yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Cezayı az bulan G.Saray'dan sert açıklamalar geldi. Ancak TAKVİM'in ulaştığı bir detay olayın seyrini değiştirecek. TFF, F.Bahçe'yi saha olayları yüzünden 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Bu sevkin de Abdurrahim Albayrak'a saldırı ve pandemi kurallarına uyulmaması nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Yani cezanın tribüne alınan taraftarlarla veya küfürlerle ilgisi yok. Eğer tribüne alınan taraftarlar konusunda bir soruşturma başlatıysaydı, 6222 sayılı kanunun 15. maddesi gereğince işlem yapılacaktı. Bu durumda sorumlular 1 yıla kadar hapis cezası alacaktı.

TRİBÜNE ALINAN KİŞİLER MİLİTANDI

G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan sert sözler… Günay, "Stadyuma, sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar yerleştirildi. Bir TFF yetkilisi 'tribünde 3 bin kişi vardı' dedi" ifadesini kullandı.