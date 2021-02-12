Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    , 'nda 'u eleyerek yarı finale yükseldi

    dakika 13'te ile öne geçti. 18'de Abdülkerim eşitliği getirdi. , rakibini penaltılarla eleyerek kupada yoluna devam etti...

    Kartal yolu yarıladı

    Beşiktaş kupada yarı finalde... Siyah- Beyazlılar çeyrek finalde 'u penaltılarla 4-3 yendi. 12. dakikada ceza sahası içinde şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

    Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Konyaspor'un kullandığı kornerde iyi yükselerek topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

    46'da 'in golü iptal edildi. pozisyon öncesi Ahmet'e faul yaptı.

    77'de Atiba'nın kafa vuruşu direği yaladı.



    120'de Utku ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Normal süre ve uzatmalar eşitlikle geçildi... Penaltılarda, Konyasporlu ve Miya başarılı oldu. Kravets'in penaltısını Utku kurtardı. Abdülkerim ise topu dışarı yolladı.

    'ta , ve topu filelerle buluşturdu. Mensah'ın şutunu kurtardı.

    BEŞİKTAŞ'TA MONTERO ŞOKU
    Beşiktaş'ta Montero maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini 'a bıraktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek yarı finale yükseldi