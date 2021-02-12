Beşiktaş kupada yarı finalde... Siyah- Beyazlılar çeyrek finalde Konyaspor'u penaltılarla 4-3 yendi. 12. dakikada Oğuzhan Özyakup ceza sahası içinde şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Konyaspor'un kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakçı iyi yükselerek topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.
46'da Cenk'in golü iptal edildi. Atiba pozisyon öncesi Ahmet'e faul yaptı.
77'de Atiba'nın kafa vuruşu direği yaladı.
120'de Kravets Utku ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Normal süre ve uzatmalar eşitlikle geçildi... Penaltılarda, Konyasporlu Guilherme ve Miya başarılı oldu. Kravets'in penaltısını Utku kurtardı. Abdülkerim ise topu dışarı yolladı.
Beşiktaş'ta Ghezzal, Necip ve Rosier topu filelerle buluşturdu. Mensah'ın şutunu Eray kurtardı.
BEŞİKTAŞ'TA MONTERO ŞOKU
Beşiktaş'ta Montero maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Welinton'a bıraktı.