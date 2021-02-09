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    • 09.02.2021 15:15
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    SON DAKİKA: Mustafa Cengiz'den imza töreninde flaş açıklama: Ali Koç stat amiri gibi herkese ayar verdi!

    Son dakika haberine göre, , yeni transferler , Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Futbolcuların köle olmadığını belirten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaparak, "Ahlaksız teklifler vererek bazıları hariç hepsini alamazsınız." dedi. Dev derbide yaşanlarla ilgili de konuşan Cengiz, "Ali Bey gelmiş, bana şunu dediğini hatırlıyorum, 'Başkanım ayıp bu yapılanlar dedi' Ali bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü." ifadelerini kullandı.

    Ali Koç stat amiri gibi herkese ayar verdi!

    Galatasaray Kulübü, yeni transferler Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

    Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

    Allah utandırmasın, nokta transferleri, fırsat transferleri limitler çerçevesinde kalarak, hiç biriyle ikili anlaşmalara girmeden transferleri yaptık.



    AHLAKSIZ TEKLİFLER
    Futbolcular köle değildir, ahlaksız tekliflere, fiyat arttırmalar ile anlaşılacak bireyler değildir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Çok teklif olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtiler..

    BÖYLE BİR DÜNYA YOK
    Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cennette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum.

    Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; 'Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar' Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hakem maça etki etti deniyor. Yav hadi kale arkası kamerasını kabul etti golünüzü verdi. Maç kaç kaç oldu 1-1. E bizim penaltı var? Verilmeyen kırmızı kartlar var? 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize. Yav Allah aşkına yapmayın ya.

    BENİM ÜSTÜMÜ KİMSE ARAYAMAZ
    Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki görevli kim benim üstümü arıyor? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik.

    TERİM'E İSMEN VE GALATASARAY'A KÜFÜRLER ETTİLER
    Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bu adamlar sağlık çalışanı mı dedim. Kovidin kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Girenler çok ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a küfürler ettiler.

    ALİ KOÇ STAT AMİRİ GİBİ HERKESE AYAR VERDİ
    Ali Bey gelmiş, bana şunu dediğini hatırlıyorum, 'Başkanım ayıp bu yapılanlar dedi' Ali bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi. Bu arada Ali bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Ben Antepli'yim, tehdit olarak söylemiyorum ama ciddi tepki verirdim.

    FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ
    Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve 'Başkanım hemen görevi bırakabilirim' dedi, 'asla' dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek.

        HARCAMA LİMİTLERİ KONUSU VE AHMET NUR ÇEBİ'YE CEVAP
        Limitleri açıklayın dedim ama mahremiyetten dolayı açıklayamayız dediler. Ben de bunun üstüne kendi limitimizi açıkladım. Bizim limitimiz belliydi , transferleri KAP'a açıkladık. Siz KAP'a bildirmiyorsunuz, bildirdikleriniz de bana pek inandırıcı gelmiyor. Çifte imzalar atılıyor. Bir oyuncuya nasıl 3 milyon euro veriyorsunuz? Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki duyduklarını söylemiyorlar. Bensem beni söyle ama alttan oynuyorsun. Poker falan oynamam, kumar bilmem de deyimleri bilirim. Bütün bir sezon açıklansın, bir takım transferler nasıl olmuş görelim. Sadece kendin için değil, kimse için taş üstünde taş bırakmayacaksın. Ahmet Nur Çebi orada çok yorulucak, ben dedim ''Bizi profesyoneller temsil etsin'' onu da kabul etmediler. Sayın bakanla, valiyle, TFF Başkanıyla da görüştük. Kesinlikle sevgili Spor Bakanımızın bu konuyla en ufak dahli yok. Bakan daha önce müdahale etti ve edilen küfürler sırasında da bakanımız orada değildi.

        ŞİFRE 1907 İDDİASI
        Şifre 1907 diye söyleyip, bütün herkesi stadyuma sokmak hiç hoş olmadı. Bence sözlü olarak 150 kişiye izin verildi, bu 1500 oldu..


        HENRY ONYEKURU: BURASI BENİM EVİM GİBİ
        Yönetime ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Onlarla tekrardan beraber olmak beni mutlu ediyor, arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burası benim evim gibi, evime döndüm. Umarım sezon sonu şampiyon olacağız.


        DEANDRE YEDLIN: ÇOCUKKEN BİLE G.SARAY'I TANIYORDUM
        Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici.



        MOSTAFA MOHAMED: G.SARAY'I İKİNCİ AİLEM GİBİ HİSSETTİM
        Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim.Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi..

        GEDSON FERNANDES: UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ
        Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Daha önce rakip olmuştum ve Galatasaray taraftarını görmüştüm, umarım pandemi biter ve Galatasaray taraftarı önünde oynayabilirim. Taraftara da çok teşekkür ederim bana çok büyük destek verdiler. Umarım bu camiaya katkı sağlarım ve şampiyon oluruz.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Mustafa Cengiz'den imza töreninde flaş açıklama: Ali Koç stat amiri gibi herkese ayar verdi!