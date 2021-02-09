SON DAKİKA: Mustafa Cengiz'den imza töreninde flaş açıklama: Ali Koç stat amiri gibi herkese ayar verdi!

Galatasaray Kulübü, yeni transferler Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
Mustafa Cengiz'in açıklamaları;
Allah utandırmasın, nokta transferleri, fırsat transferleri limitler çerçevesinde kalarak, hiç biriyle ikili anlaşmalara girmeden transferleri yaptık.
AHLAKSIZ TEKLİFLER
Futbolcular köle değildir, ahlaksız tekliflere, fiyat arttırmalar ile anlaşılacak bireyler değildir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Çok teklif olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtiler..
BÖYLE BİR DÜNYA YOK
Manavdan alır gibi, alıyoruz, satıyoruz; öyle söyleniyor ama böyle bir dünya yok! İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar kıttır! Ben her istediğimi alırsam diğer insanlara bir şey kalmaz. Bunun için cennet vardır, cennette tüm ihtiyaçlar karşılanır, sınırsızdır. Millet gırgır geçiyor ama illa Pera doğumlu mu olmak lazım. Ben Antepliyim, bununla da gurur duyarım. Ülkemden onur duyuyorum! Galatasaraylı olduğum gibi Antepli olmaktan da onur duyuyorum.
Sevgili Neşet Ertaş'ın dediği gibi; 'Yazımızı, kışa çevirmeye çalıştılar' Mağlup olmak da bunu kabul etmek de bir onurdur. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Hakem maça etki etti deniyor. Yav hadi kale arkası kamerasını kabul etti golünüzü verdi. Maç kaç kaç oldu 1-1. E bizim penaltı var? Verilmeyen kırmızı kartlar var? 4 tane sonuca etki eden karar var bizim aleyhimize. Yav Allah aşkına yapmayın ya.
BENİM ÜSTÜMÜ KİMSE ARAYAMAZ
Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Benim üstümü kimse arayamaz arkadaşlar. Devlete karşı geldiğimden değil. Oradaki görevli kim benim üstümü arıyor? 29 kişi girdik, bu 29 kişiden de rahatsız oldular. Gittik, yendik.
TERİM'E İSMEN VE GALATASARAY'A KÜFÜRLER ETTİLER
Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Valiliğe yazı yazdık. Stat ana baba günü gibiydi. Kapıda onlarca araba, yüzlerce insan bekliyor. Bu adamlar sağlık çalışanı mı dedim. Kovidin kahramanları hangi takımı tutarsa tutsun başımın tacı. Girenler çok ağır tezahüratlar yaptılar. Sayın Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a küfürler ettiler.
ALİ KOÇ STAT AMİRİ GİBİ HERKESE AYAR VERDİ
Ali Bey gelmiş, bana şunu dediğini hatırlıyorum, 'Başkanım ayıp bu yapılanlar dedi' Ali bey benim antipati duyduğum bir insan değildir, kendisi de iyi bir insandır ama orada bambaşka bir hale büründü. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi. Bu arada Ali bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Ben Antepli'yim, tehdit olarak söylemiyorum ama ciddi tepki verirdim.
FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ
Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve 'Başkanım hemen görevi bırakabilirim' dedi, 'asla' dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek.