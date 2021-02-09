Devre arasında çok önemli bir operasyona imza atan Galatasaray'ın özellikle Mostafa Mohamed hamlesi büyük bir ses getirdi… Sarı-Kırmızılılar'ın Mısır'ın Zamalek kulübünden transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Fenerbahçe'ye attığı mükemmel golle klasını gösterdi.
MOHAMED'İ SCOUT EKİBİ KEŞFETTİ
Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın son yıllarda büyük bir yatırım yaptığı scout departmanının keşfi. İki yıldır Mısırlı forvetin her maçını izleyen scout ekibi, verdiği raporlarla bu transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynadı.
Daha önce de Henry Onyekuru, Marcao ve Christian Luyindama transferleri de scout ekibinin desteğiyle yapılmıştı.