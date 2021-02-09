



EKİBİN BAŞINDA EMRE UTKUCAN BULUNUYOR

Fatih Terim'in de her seferinde övgüyle bahsettiği bu ekibin başında Emre Utkucan bulunuyor. Tecrübeli hocanın Galatasaray'daki 3. döneminde scout ekibinin başına getirdiği Utkucan kısa sürede Avrupa devlerini bile kıskandıracak bir ağ kurdu. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki futbolcuyla alakalı bile bilgiye sahip olan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki yılllarda scout transferlerini çok daha sık yapacak.



Utkucan ve ekibinin son yıllarda bulduğu birçok genç yıldız adayı, Galatasaray'ın Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle transfer edilemedi. Bu isimler ardından Avrupa'nın önemli kulüplerine gitti.