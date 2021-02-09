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    • 09.02.2021 12:19
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    O da ’ın ‘Emre Abi’si! Cimbom'un scout ekibi devlerini kıskandırıyor

    devre arasında yaptığı transferlerde scouting sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. Mostafa Mohamed, Galatasaray’ın son yıllarda büyük bir yatırım yaptığı scout departmanının keşfi. ’in de her seferinde övgüyle bahsettiği bu ekibin başında bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    O da Galatasaray’ın ‘Emre Abi’si!

    Devre arasında çok önemli bir operasyona imza atan Galatasaray'ın özellikle Mostafa Mohamed hamlesi büyük bir ses getirdi… Sarı-Kırmızılılar'ın Mısır'ın Zamalek kulübünden transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Fenerbahçe'ye attığı mükemmel golle klasını gösterdi.



    MOHAMED'İ SCOUT EKİBİ KEŞFETTİ
    Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın son yıllarda büyük bir yatırım yaptığı scout departmanının keşfi. İki yıldır Mısırlı forvetin her maçını izleyen scout ekibi, verdiği raporlarla bu transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynadı.



    Daha önce de Henry Onyekuru, Marcao ve Christian Luyindama transferleri de scout ekibinin desteğiyle yapılmıştı.



        EKİBİN BAŞINDA EMRE UTKUCAN BULUNUYOR
        Fatih Terim'in de her seferinde övgüyle bahsettiği bu ekibin başında Emre Utkucan bulunuyor. Tecrübeli hocanın Galatasaray'daki 3. döneminde scout ekibinin başına getirdiği Utkucan kısa sürede Avrupa devlerini bile kıskandıracak bir ağ kurdu. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki futbolcuyla alakalı bile bilgiye sahip olan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki yılllarda scout transferlerini çok daha sık yapacak.


        Utkucan ve ekibinin son yıllarda bulduğu birçok genç yıldız adayı, Galatasaray'ın Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle transfer edilemedi. Bu isimler ardından Avrupa'nın önemli kulüplerine gitti.


        Galatasaraylı taraftarlar özellikle Mohamed transferinden dolayı sosyal medyada Emre Utkucan'a övgü yağdırırken, "Alo ben Emre abin" diyerek Emre Belözoğlu'na da gönderme yapıyor.

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