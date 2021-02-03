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    • 03.02.2021 16:01
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    • 03.02.2021 16:02
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    CANLI | Kayseri - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayseri, evinde Avrupa mücadelesi veren 'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | Kayserispor - Alanyaspor

    Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 16.00 etabındaki karşılaşmada Kayseri sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi 22 puanla 17. sırada, konuk ekip ise 37 puanla 4. sırada yer alıyor. İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    KAYSERİSPOR: : Doğan, Aziz, Uğur, Sapunaru, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica
    ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Umut, Kadzior, Mustafa, Babacar

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