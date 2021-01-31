Gençlerbirliği - Antalyaspor CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Kudriashov, Nuri, Bünyamin, Hakan, Gökdeniz, Sam, Fredy, Orgill