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    • Spor
    • 31.01.2021 16:21
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    • 31.01.2021 16:21
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    - CANLI ANLATIM İZLE

    'in 22. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Antalyaspor, alacağı galibiyetle ilk 10 sıra içine girmek isterken, düşme hattından kurtulmak ve puan ya da puanlar almak istiyor. Gençlerbirliği - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

    Gençlerbirliği - Antalyaspor CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

    GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

    GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , Candeias, Sio, , Stancu

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Kudriashov, , , Hakan, , Sam, Fredy, Orgill

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