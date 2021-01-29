Malatya-Karagümrük (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Gaziantep FKGalatasaray maçının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Üst sıralara tırmanmak isteyen Yeni Malatyaspor saat 19.00'da Karagümrük'ü ağırlayacak.
MUHAR KAYSERİSPOR'DA
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Lech Poznan takımından Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
GENÇLER AKBAŞ'I BİTİRDİ
Gençlerbirliği son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon 17 maçta oynayan Mustafa, bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmadı.