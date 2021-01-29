Malatya-Karagümrük (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

CENK TOSUN TAMAM!

Santfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Siyah beyazlı yönetim ile görüşen milli futbolcu Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini söyledi. Milli futbolcu, Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer kulübüm Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz." ifadelerini kullandı." dedi. Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek ve bu önemli turnuvada hazır olmak istiyor.