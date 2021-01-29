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    • Spor
    • 29.01.2021 Gazete
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    Malatya-Karagümrük (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün Gaziantep FK Galatasaray maçının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Üst sıralara tırmanmak isteyen saat 19.00’da Karagümrük’ü ağırlayacak. Yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Malatya-Karagümrük

    Süper Lig'de bugün Gaziantep FKGalatasaray maçının dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Üst sıralara tırmanmak isteyen Yeni Malatyaspor saat 19.00'da Karagümrük'ü ağırlayacak.

    MUHAR KAYSERİSPOR'DA
    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Lech Poznan takımından Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

    GENÇLER AKBAŞ'I BİTİRDİ
    Gençlerbirliği son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon 17 maçta oynayan Mustafa, bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmadı.

        FENER'İN 8. HARİKASI!
        THY Euroleague'deki temcilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Rus ekibi Khimki'yi 107-76 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Toplamda 13 galibiyete ulaşan Sarı-Lacivertliler müthiş çıkışını sürdürdü. Moskova'daki maçta ilk hava atışıyla beraber üstünlüğü ele geçiren Fener ilk çeyreği, 23-22 devreyi ise 53-44 önde tamamladı. Başarılı performansını maçın geri kalanında da sürdüren Kanarya rakibini 31 sayı farkla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'de 15 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynayan Jan Vesely gecenin yıldızı oldu. Lorenzo Brown da 17 sayı, 6 asistle mücadele etti.

        DÜNYANIN EN İYİSİ DETTORİ
        Longines ve Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu, 26 Ocak'ta, 2020 Longines Dünyanın En İyi At Yarışı Ödüllerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. İlk kez tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törende, Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı ödülüne, Ghaiyyath; Longines Dünyanın En İyi At Yarışı ödülüne, Juddmonte International Stakes; ve Longines Dünyanın En İyi Jokey'i ödülüne, Frankie Dettori layık görüldü.

        ELJIF ELMAS: GELİRSEM OYNAYAMAM
        Fenerbahçe'nin         Napoli'de forma giyen eski oyuncusu Eljif Elmas'tan itiraf geldi. Elmas, "Taraftarlar benim için 'Come to F.Bahçe' diye yazıyorlar. Nasıl geleyim. Gelirsem o kadroda oynayamam" dedi.

            NABİL DİRAR BRUGGE'E GİDİYOR
            Fenerbahçe'de kadro dışı olan Dirar için Erzurum ile anlaşma sağlanamayınca rota Belçika'ya çevrildi. Dirar'ın eski takımı Brugge ile el sıkıştığı imzanın an meselesi olduğu ifade edildi.

            KADRO BOZULMUYOR
            Fenerbahçe             Teknik Direktörü Erol Bulut, yarın Çaykur Rize'ye karşı Kayseri maçındaki 11'i bozmayacağı öğrenildi. Mesut Özil kadroda olmayacak. Osayi'nin ise maç kadrosundu olma ihtimali ise var.

            SERDAR&GUSTAVO'NUN MAAŞI DÜŞÜRÜLDÜ
            Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Fenerbahçe'nin limit durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özdemir, "Fenerbahçe harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun maaşını düşürdü" dedi. Mesut Özil'in çok önemli bir transfer olduğunu dile getiren Özdemir, istenildiği taktirde Mesut'un cumartesi akşamı Çaykur Rizespor maçında oynayabileceğini ifade etti.

                SAKATLARA ÇİFTE MESAİ
                Gökhan                 Gönül, Tisserand ve Sinan Gümüş'ün tedavileri günde çift seansla devam ediyor. Üçünün de G.Saray derbisine yetişmesi bekleniyor.

                CENK TOSUN TAMAM!
                Santfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi. Siyah beyazlı yönetim ile görüşen milli futbolcu Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini söyledi. Milli futbolcu, Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer kulübüm Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz." ifadelerini kullandı." dedi. Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek ve bu önemli turnuvada hazır olmak istiyor.

                DERBİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
                Beşiktaş, Trabzon derbisinin hazırlıklarına 1.5 saatlik idmanla devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

                    GÜVEN YALÇIN PORTEKİZ YOLCUSU
                    Beşiktaş, genç yıldızı Güven Yalçın'ı kiralamaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim 22 yaşındaki oyuncuyu Portekiz ekibi Madeira'ya gönderiyor. Güven Yalçın da EURO 2020 öncesi düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

                    BEŞİKTAŞ-TRABZON DERBİSİNİ HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
                    Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzon derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe- Rize maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bugün oynanacak G.Antep-G.Saray maçında ise Mete Kalkavan görev yapacak.

                    ASLAN ANTEP'TE KRİTİK VİRAJDA
                    Şampiyonluk adaylarından G.Saray bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Aslan'da tek hedef 3 puan. Ligin flaş ekibi G.Antep ise yeni hocası Sa Pinto ile çıkışını sürdürmek istiyor. G.Saray'da Onyekuru ve Halil Dervişoğlu kadroya alındı.

                        DENİZLİ'DE KOŞUKAVAK GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ!
                        Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Yukatel Denizlispor ile anlaşan teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi. Ege temsilcisinin bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, Yeşil-Siyahlı ekiple 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.

                        SİVASSPOR ITURBE İÇİN YAKIN MARKAJDA
                        DG Sivasspor, Roma, Porto gibi önemli takımlarda forma giymiş Juan Iturbe ile yakından ilgileniyor. 27 yaşındaki sol kanat son olarak Meksika'da Pumas forması giydi.

                        TURKCELL PES KADROSU İLE HERKESİ MEST EDECEK
                        TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu eMilli Takımlar'ın PES oyunu kadrosu seçiliyor... Turkcell eMilli Takım seçmelerinde ilk büyük final bugün oynanacak. PES Büyük Finali sonrası, eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri'nde mücadele edecek milli takım kadrosu şekillenmeye başlayacak.

                            FENER İSTEDİ CİMBOM'U SEÇTİ
                            Onyekuru'nun                             menajeri William D'Avila ESPN'e konuştu. Fransız menajer, "Rennes, Anderlecht, CSKA Moskova, Augsburg ve Fenerbahçe de istedi ancak Onyekuru Galatasaray'ı seçti. Galatasaray'ı çok seviyor" diye konuştu. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ı başarılarla dolu bir kulüp olduğu için tercih ettiğini ifade etmişti.

                            SEKİDİKA KONYASPOR'DA
                            Son haftalarda formunda kıpırdanmalar olan ve Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Galatasaraylı futbolcu Jesse Sekidika, 150 bin Euro karşılığında Konyaspor'a kiralandı.

                            ALİ AKMAN'A ŞİMDİ DE SCHALKE KANCASI!
                            Bursaspor                             formasıyla attığı gollerle birçok takımın transfer gündemine giren Ali Akman için rekabet kızışıyor. Son olarak Bundesliga ekiplerin Schalke de genç forvete talip oldu. Alman kulübünün yetkililerinin Ali Akman'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Kadrosunda birçok Türk oyuncu olan Schalke, Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz ile de anlaşmıştı.
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