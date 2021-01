Malatya-Karagümrük (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DÜNYANIN EN İYİSİ DETTORİ

Longines ve Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu, 26 Ocak'ta, 2020 Longines Dünyanın En İyi At Yarışı Ödüllerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. İlk kez tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilen törende, Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı ödülüne, Ghaiyyath; Longines Dünyanın En İyi At Yarışı ödülüne, Juddmonte International Stakes; ve Longines Dünyanın En İyi Jokey'i ödülüne, Frankie Dettori layık görüldü.