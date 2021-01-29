Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı anlatım | GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başladı. Bugün saat 19:00'da Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele Galatasaray 3 puanı almak ve zirve yarışında kalmak istiyor. Galatasaray, 20 maçta 39 puan toplarken, Gaziantep FK 20 maçta 35 puan topladı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emra Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Babel

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

Galatasaray ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Gaziantep FK (1B 2M), evindeki tek karşılaşmada rakibine 2-0 mağlup olmuştu (Kasım 2019).

Son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1G 1B), sezonun ilk 16 karşılaşmasında tek yenilgi almıştı (8G 7B).

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, bu sezon üst üste iki dış saha karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı.

2 TAKIM ARASINDAKİ SON 4 MAÇ

12/09/20

Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

TSL 21/06/20

Galatasaray 3-3 Gaziantep FK

TSL 09/11/19

Gaziantep FK 0-2 Galatasaray

TSL 03/12/13

Galatasaray 2-2 Gaziantep FK