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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    , için fiyat artıracak | haberleri

    , Ozan için yaptığı 8 milyon Euro’luk teklife zam yapacak. İşte haberin detayları ve 23 ocak tarihli 'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

    Ozan için fiyat artıracaklar

    için talipler her geçen gün artarken 'in 8 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiği, İngiliz ekibinin kendi teklifine zam yapacağı iddia edildi. Artışın ne kadar olacağı ise bilinmiyor. yönetimi ise Ozan için kapıyı 14 milyon Euro'dan açıyor. Ozan Tufan'a Rus ve İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.



    FERDİ KADIOĞLU 1 HAFTA SONRA BAŞLAYACAK
    Sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu dün öğlen saatlerinde taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.

    FENERBAHÇE ARA VERMEDEN BAŞLADI
    Fenerbahçe,     pazartesi günü evinde oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sivas deplasmanında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon ile yetindi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. ve kendilerine verilen bireysel programı uyguladılar.




    NOVAK HALA FORM TUTAMADI
    Novak'ın vasat futbolu Fenerbahçe taraftarının da gözünden kaçmadı. Çek oyuncu için, "Sezonun yarısı bitti hala form tutamadı" yorumu yapıldı.

    TİSSERAND'DAN KÖTÜ HABER EN AZ 2 HAFTA YOK
    Sivas maçında sakatlanan Tisserand'ın MR'ı çekildi. Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Kongolu stoperin sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Süreç daha da uzayabilir.

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