Ozan Tufan için talipler her geçen gün artarken West Bromwich'in 8 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiği, İngiliz ekibinin kendi teklifine zam yapacağı iddia edildi. Artışın ne kadar olacağı ise bilinmiyor. Fenerbahçe yönetimi ise Ozan için kapıyı 14 milyon Euro'dan açıyor. Ozan Tufan'a Rus ve İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.







FERDİ KADIOĞLU 1 HAFTA SONRA BAŞLAYACAK

Sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu dün öğlen saatlerinde taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.



FENERBAHÇE ARA VERMEDEN BAŞLADI

Fenerbahçe, pazartesi günü evinde oynayacağı Kayseri maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sivas deplasmanında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon ile yetindi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kendilerine verilen bireysel programı uyguladılar.









NOVAK HALA FORM TUTAMADI

Novak'ın vasat futbolu Fenerbahçe taraftarının da gözünden kaçmadı. Çek oyuncu için, "Sezonun yarısı bitti hala form tutamadı" yorumu yapıldı.



TİSSERAND'DAN KÖTÜ HABER EN AZ 2 HAFTA YOK

Sivas maçında sakatlanan Tisserand'ın MR'ı çekildi. Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Kongolu stoperin sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Süreç daha da uzayabilir.