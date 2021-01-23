Ozan Tufan için talipler her geçen gün artarken West Bromwich'in 8 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiği, İngiliz ekibinin kendi teklifine zam yapacağı iddia edildi. Artışın ne kadar olacağı ise bilinmiyor. Fenerbahçe yönetimi ise Ozan için kapıyı 14 milyon Euro'dan açıyor. Ozan Tufan'a Rus ve İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.
FERDİ KADIOĞLU 1 HAFTA SONRA BAŞLAYACAK
Sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu dün öğlen saatlerinde taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.
FENERBAHÇE ARA VERMEDEN BAŞLADI
Fenerbahçe, pazartesi günü evinde oynayacağı Kayseri maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sivas deplasmanında 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon ile yetindi. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman 1.5 saat sürdü. Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kendilerine verilen bireysel programı uyguladılar.
NOVAK HALA FORM TUTAMADI
Novak'ın vasat futbolu Fenerbahçe taraftarının da gözünden kaçmadı. Çek oyuncu için, "Sezonun yarısı bitti hala form tutamadı" yorumu yapıldı.
TİSSERAND'DAN KÖTÜ HABER EN AZ 2 HAFTA YOK
Sivas maçında sakatlanan Tisserand'ın MR'ı çekildi. Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Kongolu stoperin sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Süreç daha da uzayabilir.
- Spor
- 23.01.2021 Gazete
West Bromwich, Ozan Tufan için fiyat artıracak | Fenerbahçe haberleri
West Bromwich, Ozan için yaptığı 8 milyon Euro’luk teklife zam yapacak. İşte haberin detayları ve 23 ocak tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...
Ozan Tufan için talipler her geçen gün artarken West Bromwich'in 8 milyon Euro'luk teklifinin geri çevrildiği, İngiliz ekibinin kendi teklifine zam yapacağı iddia edildi. Artışın ne kadar olacağı ise bilinmiyor. Fenerbahçe yönetimi ise Ozan için kapıyı 14 milyon Euro'dan açıyor. Ozan Tufan'a Rus ve İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu gelen haberler arasında.