Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in önceki gece transfer etmek istediklerini resmen açıkladığı Mısırlı Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi.
Mısır basınında yer alan haberlerde Fransız ekibi Saint Etienne'nin Mohamed için kulübü Zamalek ile 5 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşma sağladığını ve 23 yaşındaki forvetin kısa süre içinde resmi imzayı atacağını yazdı.
Mohamed'in Fatih Terim'in açıklamalarının hemen ardından Saint Etienne ile anlaşması Sarı-Kırmızılı taraftarlarda büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
FATİH TERİM'İN İLK HEDEFİYDİ
Saint Etienne ile anlaşan Mostafa Mohamde, Fatih Terim'in forvet listesinin en tepesinde yer alıyordu. Mohamed'in yerine Cimbom alternatif isimlere yöneldi.