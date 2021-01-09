



45 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU

Geçtiğimiz yılın başında Malatyaspor'ya 45 bin euro karşılığında transfer olan Youssouf'un kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Burundili ön libero bu sezon 2 gol, 2 asist üretti.



ASGARİ ÜCRETE OYNUYORDU

Geçen sezon Malatyaspor'da asgari ücrete oynayan Youssouf'un bu sezonki yıllık kazancı 100 bin dolar… Genç yıldız bu sezon Süper Lig'deki performansıyla büyük bir gelişme gösterdi.