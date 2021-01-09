Galatasaray transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor… Cimbom, Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncunun transfer edilmesini çok istediği ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE BEĞENMEDİLER!
Ancak Galatasaray'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıktı... Cimbom şimdi genç yıldızı almak için Malatya'dan gelecek yanıtı bekliyor.
45 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU
Geçtiğimiz yılın başında Malatyaspor'ya 45 bin euro karşılığında transfer olan Youssouf'un kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Burundili ön libero bu sezon 2 gol, 2 asist üretti.
ASGARİ ÜCRETE OYNUYORDU
Geçen sezon Malatyaspor'da asgari ücrete oynayan Youssouf'un bu sezonki yıllık kazancı 100 bin dolar… Genç yıldız bu sezon Süper Lig'deki performansıyla büyük bir gelişme gösterdi.
KAÇAN BALIK YOUSSOUF!
Yeni Malatyasporlu Youssouf, 2017 yılında G.Saray altyapısında denendi. Ancak sözleşme imzalanmadı. Genç yıldız yıllar sonra yeniden gündemde…
KOLOMBİYA'DAN PABLO SABBAG İDDİASI
G.Saray için Kolombiya'dan transfer iddiası… Cimbom'un CD La Equidad Seguros SA'da forma giyen 23 yaşındaki golcüsü Pablo Sabbag'ı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. Genç forvet kariyerinde 52 maça çıktı ve 10 gol atarken 5 de asist yaptı.