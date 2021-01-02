Aslantepe'de kazanan yok! (MS: Galatasaray 0-0 Antalyaspor)





Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle Galatasaray yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynarken, Falcao da 77. dakikada sakatlandı.



SADECE 28 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Falcao, ikinci yarı 46. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil oldu. Maçın 74. dakikasında sakatlanarak kenara gelen 34 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve direkt soyunma odasına gitti.

Golcü futbolcu, böylece 28 dakikada sahada kalmış oldu. Falcao, yerini 77. dakikada Jesse Sekidika'ya bıraktı.



Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.