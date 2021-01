Aslantepe'de kazanan yok! (MS: Galatasaray 0-0 Antalyaspor)

MAÇ ÖNCESİ OMAR UNUTULMADI

Galatasaraylı futbolcular Antalyaspor maçı öncesinde takım arkadaşları Omar'ı unutmadı.



Sarı-kırmızılılar, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve ciddi şekilde yaralanan Norveçli sağ beke moral verdi. Galatasaraylı futbolcular, ısınmaya üzerinde Omar fotoğrafı olan ve 'Get Well Soon' (Geçmiş Olsun) yazan tişörtlerle çıktılar.



Galatasaraylı oyuncuların yanı sıra Antalyasporlu futbolcular da Omar için benzer tişörtlerle sahaya çıktı. Norveçli oyuncu için geçmiş olsun dileklerini ilettiler.