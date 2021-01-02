Aslantepe'de kazanan yok! (MS: Galatasaray 0-0 Antalyaspor)

Süper Lig'de 16. haftanın heyecanı Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasıyla sürdü. 2021 yılına iyi başlamak isteyen iki takımın mücadelesi saat 19.00'da başladı.
2020'yi zirvede bitiren Fatih Terim'in öğrencileri, yeni yıla beklediği gibi başlayamadı. Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Akdeniz temsilcisi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan Cimbom, 1 puana razı oldu.
0-0 biten karşılaşmanın ardından Galatasaray 30, Antalyaspor ise 18 puana çıktı.
Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesi sebebiyle Galatasaray yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynarken, Falcao da 77. dakikada sakatlandı.
SADECE 28 DAKİKA OYNADI
Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Falcao, ikinci yarı 46. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil oldu. Maçın 74. dakikasında sakatlanarak kenara gelen 34 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi ve direkt soyunma odasına gitti.
Golcü futbolcu, böylece 28 dakikada sahada kalmış oldu. Falcao, yerini 77. dakikada Jesse Sekidika'ya bıraktı.
Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
MAÇ ÖNCESİ OMAR UNUTULMADI
Galatasaraylı futbolcular Antalyaspor maçı öncesinde takım arkadaşları Omar'ı unutmadı.
Sarı-kırmızılılar, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve ciddi şekilde yaralanan Norveçli sağ beke moral verdi. Galatasaraylı futbolcular, ısınmaya üzerinde Omar fotoğrafı olan ve 'Get Well Soon' (Geçmiş Olsun) yazan tişörtlerle çıktılar.
Galatasaraylı oyuncuların yanı sıra Antalyasporlu futbolcular da Omar için benzer tişörtlerle sahaya çıktı. Norveçli oyuncu için geçmiş olsun dileklerini ilettiler.