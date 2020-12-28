Beşiktaş - Sivasspor maçı canlı anlatım | Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM İZLE

15. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. İki takım hakkındaki son dakika haberleri, ilk 11'ler, eksik ve cezalı isimlerin bilgileri haberimizde. 19:00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.



Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Önel, Hakan Yemişken yapacak. VAR'da ise Koray Gençerler var. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Larin, Josef'in yerine Dorukhan'ın oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR'IN YERİNE LARİN JOSEF'İN YERİNE DORUKHAN OYNAYACAK!

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

ERSİN, ROSİER, WELİNTON, WİDA, RIDVAN, NECİP, ATİBA, MENSAH, GHEZZAL, NKOUDU, GÜVEN

Beşiktaş, bu akşam Sivasspor karşısında çubuklu formayla mücadele edecek. Karşılaşma pandemi dönemi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Beşiktaş, Erzurumspor ve Denizlispor galibiyetlerinden sonra Sivasspor'u da yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Beşiktaş'ta annesi vefat eden Vincent Aboubakar ile sakatlanan Josef de Souza forma giyemeyecek. Larin'in ileri uçta Nkoudu'nun sol açıkta, Dorukhan'ın da Josef'in yerine orta sahada oynaması bekleniyor.



Sivasspor da bu akşam kırmızı formayla sahada olacak. Sivasspor'da Samba Camara, Rybalka sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar. Sivasspor'un İstanbul'daki en büyük kozları arasında Yatabare, Kayode ve Max Gradel var.