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    • 28.12.2020 21:07
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    - maçının devre arasında şok ! Hakeme telefonunu gösterdi oyun dışı kaldı

    'in 15. haftasında oynanan - karşılaşmasının devre arasında konuk ekibin kaptanı , hakeme telefonunu gösterdiği için çift tan la oyun dışında kaldı.



    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gol öncesinde Rosier'in Ghezzal'a verdiği pasta topun taç çizgisini geçip geçmediği tartışılırken, hakem Arda Kardeşler golü verdi.



    Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti.



    Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

    Bu hareketin ardından Arda Kardeşler, Hakan Arslan'a sarı kart gösterirken, oldukça sinirlenen 32. yaşındaki futbolcu önce elindeki cep telefonunu yere attı, ardından da reklam panosunu tekmeledi.



    Hakan Arslan'ın bu hareketi üzerine Hakem Arda Kardeşler, tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
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    Haberler Spor Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında şok kırmızı kart! Hakeme telefonunu gösterdi oyun dışı kaldı