Fırtına'dan zirve yürüyüşü. Trabzonspor, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 2'de 2 yapmayı başardı. Maçın 4. dakikasında Akintola'nın çevirdiği topa Diouf dokunamadı. 20'de Akintola'nın vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ REFLEKS
Maçın 31. dakikasında Bakers'in serbest vuruşunda top auta gitti. 42'de Diouf'un vuruşunda top Uğurcan'da kaldı. 49'da Aabid'in vuruşunda Uğurcan müthiş bir hamleyle topu kornere attı.
SAHNEYE VİTOR HUGO ÇIKTI
Uğurcan 51'de Diouf'un vuruşunda topu kornere çeldi. 74'te Baker'in köşe atışında Vitor Hugo kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. Trabzonspor bu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Karşılaşmadan Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu yapldı.
BU KEZ RUHUMUZLA GALİP GELDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor önünde çok iyi oynamamalarına rağmen 3 puan aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu kez ruhumuzla galip geldik. Bir haftada kupa dahil 3 maç oynadık. Bu durum ister istemez yorgunluk yapabilir. Futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
DEPLASMANDA 2.KEZ KAZANDILAR
Trabzonspor bu sezon deplasmanda 2. kez kazandı. Bordo-Mavililer daha önce de Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0'la geçti. Fırtına oynadığı 7 dış saha maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
UĞURCAN'DAN 5 KRİTİK KURTARIŞ
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Hatayspor deplasmanında 5 kritik kurtarış yaptı. Böylece galibiyette çok büyük rol oynamış oldu.