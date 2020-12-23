BU KEZ RUHUMUZLA GALİP GELDİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor önünde çok iyi oynamamalarına rağmen 3 puan aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu kez ruhumuzla galip geldik. Bir haftada kupa dahil 3 maç oynadık. Bu durum ister istemez yorgunluk yapabilir. Futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.