Trabzonspor Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle savunmada gözle görülür bir toparlama yaşadı. Trabzonspor'da uzun bir aradan sonra stoper tandemi güven vermeye başladı. Bordo- Mavili taraftarlar Vitor Hugo ve Edgar'a övgüler yağdırarak, "Artık gözümüz arkada değil" yorumlarında bulunuyor. Avcı'nın da geldikten sonra çok fazla bozmadığı savunma ikilisinden oldukça memnun olduğu ve devre arasında bu bölgeye kesinlikle bir transfer yapmayı düşünmediği ifade edildi.
SADECE 2 GOL YEDİ
Süper Lig'de ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören Karadeniz Fırtınası, son 5 haftada ise sadece 2 gol yedi.
MÜTHİŞ UYUM YAKALADILAR
Trabzonspor'un iki stoperi Vitor Hugo ve Edgar Ie müthiş ikili oldular... İki yıldız da takıma güven veriyor.
GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK
Bordo-mavili takımın Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer çalışmalarında tüm yetkinin teknik direktör Abdullah Avcı da olduğunu belirterek, "Gerekli takviyeler yapılacak" dedi.
KENDİNİZE KULÜP BULUN
Trabzon'da kadro dışı bırakılan 3 oyuncu Bilal Başacıkoğlu, Plaza ve Diabate'nin menajerlerine, "Kendinize kulüp bulun" denildi.
SADECE 2 GOL YEDİ
Süper Lig'de ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören Karadeniz Fırtınası, son 5 haftada ise sadece 2 gol yedi.
MÜTHİŞ UYUM YAKALADILAR
Trabzonspor'un iki stoperi Vitor Hugo ve Edgar Ie müthiş ikili oldular... İki yıldız da takıma güven veriyor.
GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK
Bordo-mavili takımın Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, transfer çalışmalarında tüm yetkinin teknik direktör Abdullah Avcı da olduğunu belirterek, "Gerekli takviyeler yapılacak" dedi.
KENDİNİZE KULÜP BULUN
Trabzon'da kadro dışı bırakılan 3 oyuncu Bilal Başacıkoğlu, Plaza ve Diabate'nin menajerlerine, "Kendinize kulüp bulun" denildi.