Trabzonspor'un Adana Demirspor'a penaltılarla elenerek kupaya veda etmesi taraftarı çıldırttı.
Trabzon'dan yayın yapan yerel gazeteler ise özellikle yönetimi eleştirdi.
Kuzey Ekspres gazetesi, "Utanç gecesi" başlığını attı.
Son nokta gazetesi, "Vakit tamam, haydi başkan", "Ligde yokuz, kupada yokuz. Daha neyi bekliyoruz?",
Taka gazetesi, "Forvetsiz Fırtına'dan kupaya acı veda!", Karadeniz gazetesi, ise "Sefilleri Vitor Hugo da kurtaramadı" başlıklarını atarak sonuca tepki gösterdi.
TRABZON'DA 3 KADRO DIŞI
Trabzonspor'da 3 futbolcu performansları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Açıklamada, "Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak çalışacaklardır" dendi.
TRANSFERDE SAYI ARTABİLİR
Daha önce devre arasında 4 transfer yapmayı planlayan yönetimin Abdullah Avcı'nın isteği üzerine bu rakamı daha da artırabileceği öne sürüldü.
ÇAYKUR RİZE ÖNÜNDE TELAFİ EDECEĞİZ
Adana Demirspor önünde 2 gol atmasına rağmen takımının elenmesine engel olamayan Vitor Hugo, "Ç.Rizespor önünde yenilgiyi telafi edeceğiz" diye konuştu.