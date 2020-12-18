TRABZON'DA 3 KADRO DIŞI



Trabzonspor'da 3 futbolcu performansları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Açıklamada, "Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak çalışacaklardır" dendi.