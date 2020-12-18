



DIŞ SAHADA 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda daha başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 5 dış saha müsabakasında 4 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Cimbom söz konusu müsabakalarda 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Aslan bu performansıyla iç sahadaki mücadelelerden daha çok puan topladı, daha çok gol attı ve daha az gol yedi.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar attığı 19 golün yanında kalesinde ise 7 gol gördü. Aslan yediği 7 gol ile Alanyaspor ile ligde en az gol yiyen iki takımdan biri olarak yer alıyor.