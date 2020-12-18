Max Kruse fiyaskosu. Kanarya'nın 2019'da transfer ettiği Alman yıldız, geçen haziranda sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle feshetmişti. Avrupa'nın en iyi hukuk şirketlerinden biriyle çalışan Kruse, açtığı dava ile Fener'i 7.5 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.