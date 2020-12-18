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    • Spor
    • 18.12.2020 Gazete
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    attığı gol başına ’den servet kazandı!

    fiyaskosu. Kanarya’nın 2019’da ettiği Alman yıldız, geçen haziranda sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle feshetmişti. Avrupa’nın en iyi hukuk şirketlerinden biriyle çalışan Kruse, açtığı dava ile Fener’i 7.5 milyon tazminat ödemeye mahkum etti.

    1 golü 1.5 milyon euro

    Max Kruse fiyaskosu. Kanarya'nın 2019'da transfer ettiği Alman yıldız, geçen haziranda sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle feshetmişti. Avrupa'nın en iyi hukuk şirketlerinden biriyle çalışan Kruse, açtığı dava ile Fener'i 7.5 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

    MALİYETİ 10.5 MİLYON EURO


    Fenerbahçe'de forma giydiği süreçte imza parası dahil 3 milyon Euro alan Kruse'nin ödenecek tazminatla toplam maliyeti 10.5 milyon Euro'yu buldu. Alman yıldızın takıma katkısı ise sınıfta kaldı.

    GOL BAŞINA 1.5 MİLYON EURO


    Kruse, Fenerbahçe'de forma giydiği süre içinde 23 maçta 7 gol attı. Kulübe maliyeti 10.5 milyon Euro olan Alman futbolcunun, 1 golü Sarı-Lacivertliler'e 1.5 milyon Euro'ya patladı.

    BÜYÜK BİR FİYASKO OLDU


    Kulübe ağır bir fatura çıkaran maliyet performans açısıından Kruse, Fener'in son yıllardaki en başarısız transferlerinden biri olarak tarihe geçti.

    KUMARDA GÜNÜNÜ GÜN EDİYOR!


    Fenerbahçe'ye 1 yılık maliyeti 10.5 milyon Euro'yu bulan Kruse, kumar tutkusu ile tanınıyor. Sarı-Lacivertliler'den kazandığı para ile gününü gün ediyor.
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    Haberler Spor Max Kruse attığı gol başına Fenerbahçe’den servet kazandı!