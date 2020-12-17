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    • Spor
    • 17.12.2020 Gazete
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    ’dan sonra de Nijeryalı yıldız için devreye girdi

    bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ’yi buldu. Sarı-Lacivertli yönetimin ’nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

    Ahmed Musa kapışması

    Ahmed Musa savaşı. Galatasaray bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi buldu. Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

    BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR


    Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

    EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR


    Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

    AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE


    28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.
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    Haberler Spor Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de Nijeryalı yıldız Ahmed Musa için devreye girdi