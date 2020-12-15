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    • Spor
    • 15.12.2020 Gazete
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    Fulham ’yi ’a bedelsiz kiralamayı kabul etti

    , eski futbolcusu için kulübü Fulham’ın inadını kırdı. Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri’nin bu sezon ’de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

    Seri sonu indirimi

    Galatasaray, eski futbolcusu Michael Seri için kulübü Fulham'ın inadını kırdı. Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

    YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK


    Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

    SERİ ARTIK İMZAYI BEKLİYOR


    Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.
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    Haberler Spor Fulham Michael Seri’yi Galatasaray’a bedelsiz kiralamayı kabul etti