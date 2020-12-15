YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK



Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.