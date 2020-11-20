Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Terim 13 futbolcudan 11’i belirleyecek!

    Sakatlık ve coronavinüs vakaları yüzünden büyük sıkıntı yaşayan 11’i bulmakta çok zorlanıyor. Tecrübeli hocanın bu sezon forma verdiği isimlerden sadece Fatih, Linnes, Marcao, , Saracchi, Taşdemir, Taylan, , Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Diagne sağlam durumda. Fatih Terim şu anda bu 13 futbolcu arasından bir 11 çıkarmak için uğraş veriyor. Yaşanan gelişmeler başarılı teknik adamın moralini fazlasıyla bozmuş durumda. Ancak Terim yine de takımını kritik maçına hazırlamak için büyük bir çaba harcıyor.

    Terim 13 futbolcudan 11’i belirleyecek!
    Sakatlık ve coronavinüs vakaları yüzünden büyük sıkıntı yaşayan 11'i bulmakta çok zorlanıyor. Tecrübeli hocanın bu sezon forma verdiği isimlerden sadece Fatih, Linnes, Marcao, , Saracchi, Taşdemir, Taylan, , Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Diagne sağlam durumda. Fatih Terim şu anda bu 13 futbolcu arasından bir 11 çıkarmak için uğraş veriyor. Yaşanan gelişmeler başarılı teknik adamın moralini fazlasıyla bozmuş durumda. Ancak Terim yine de takımını kritik maçına hazırlamak için büyük bir çaba harcıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Terim 13 futbolcudan 11’i belirleyecek!