Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tümer Metin'in "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor Beşiktaş'ta" sözlerine tepki gösterdi.

BİR BAK BAKALIM...

Oldukça sert bir cevap veren Sergen Yalçın, "Tümer Metin'in kalibresi nedir ki bana bu sözleri söyleyecek. Tümer Metin hangi takımı çalıştırmış, nerede hocalık yapmış? Ben nerelerde çalışmışım bir bak bakayım Tümer. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bir bak. Bu eleştiri değil, bel altı vurmak" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin, Beşiktaş'ın Denizli'yi 3-2 yendiği maçın ardından Sergen hakkında yorum yapmıştı.



