Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, daha önce Başakşehir, milli takım ve Beşiktaş'ta denediği 4'lü defansın önündeki bir defansif orta saha ve önündeki 4'lü orta sahadan oluşan 4-1-4-1'lik oyun kimliğini Trabzonspor'a da adapte etmeye çalışıyor. Oyuncularına pas trafiğini kontrol etmelerini ısrarla vurgulayan Avcı; savaşan, pes etmeyen ve az hata yapan bir takım sahada görmek istiyor. Avcı, oyuncularının kondisyon seviyesini de en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

KAZANAN HEP PEREİRA!

Trabzonspor antrenmanlarında yapılan çift kale maçlarda kaptan Pereira'nın takımı istikrarlı bir şekilde kazanıyor. Pereira, son antrenmanda da kazandığını bildiren bir paylaşım yaparak, "Bu normal bir durum" dedi.

COVİD-19 TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'da düzenli olarak Covid- 19 testleri yapılmaya devam ediyor... Son yapılan testlerde tüm sonuçların negatif çıktığı ifade edildi.