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    • Spor
    • 03.11.2020 Gazete
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    'da Loic Remy pişmanlığı

    Fransız ekibi Lille'den sezon başında 'a olan Loic Remy 7 haftada attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli yıldız bundan yaklaşık 2 yıl önce 'ın kapısından dönmüştü. Sarı-Kırmızılılar her konuda anlaştığı hatta uçak biletlerini bile hazırladığı Remy'den son anda vazgeçmişti. Cimbom ardından 13 milyon Euro ödeyerek Mbaye Diagne'yi transfer etmişti.

    Remy pişmanlığı

    Fransız ekibi Lille'den sezon başında Çaykur Rizespor'a transfer olan Loic Remy 7 haftada attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Tecrübeli yıldız bundan yaklaşık 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönmüştü.

    Sarı-Kırmızılılar her konuda anlaştığı hatta uçak biletlerini bile hazırladığı Remy'den son anda vazgeçmişti.

    Cimbom ardından 13 milyon Euro ödeyerek Mbaye Diagne'yi transfer etmişti.

    Senegalli yıldız geride kalan 2 yılda Galatasaray ve Brugge formasıyla 5'i penaltıdan 16 gol atabildi. Remy ise 26 gole fileleri sarstı. Diagne bu sezon ligde henüz gol sevinci yaşayamazken, Remy ağları 6 kez havalandırarak Rizespor'a hayat verdi.
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    Haberler Spor Galatasaray'da Loic Remy pişmanlığı