Fransız ekibi Lille'den sezon başında Çaykur Rizespor'a transfer olan Loic Remy 7 haftada attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Tecrübeli yıldız bundan yaklaşık 2 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönmüştü.
Sarı-Kırmızılılar her konuda anlaştığı hatta uçak biletlerini bile hazırladığı Remy'den son anda vazgeçmişti.
Cimbom ardından 13 milyon Euro ödeyerek Mbaye Diagne'yi transfer etmişti.
Senegalli yıldız geride kalan 2 yılda Galatasaray ve Brugge formasıyla 5'i penaltıdan 16 gol atabildi. Remy ise 26 gole fileleri sarstı. Diagne bu sezon ligde henüz gol sevinci yaşayamazken, Remy ağları 6 kez havalandırarak Rizespor'a hayat verdi.