Cimbom ardından 13 milyon Euro ödeyerek Mbaye Diagne'yi transfer etmişti.

Senegalli yıldız geride kalan 2 yılda Galatasaray ve Brugge formasıyla 5'i penaltıdan 16 gol atabildi. Remy ise 26 gole fileleri sarstı. Diagne bu sezon ligde henüz gol sevinci yaşayamazken, Remy ağları 6 kez havalandırarak Rizespor'a hayat verdi.