Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya öncesi takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Denizlispor maçı ile çıkışa geçtiklerini hatırlatan başarılı hoca, "Artık puan kaybı istemiyorum. Denizlispor önünde 3-0'dan sonra sizi tanıyamadım. Basit hatalar yapmayın. Bu sezon evimizde hiç kazanamadık. Bu kez ilk galibiyeti almalıyız" dedi. Yeni Malatyaspor'un iyi bir kadrosu olduğunu oyunculara hatırlatan Sergen Yalçın, "Maçı ilk yarıda koparmamız gerekiyor. Ne kadar erken gol bulursak o kadar rahatlarız. Size güveniyorum. Bu takımın neler yapabileceğini herkese göstermelisiniz" ifadesini kullandı.
DORUKHAN TOKÖZ KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz ceza sınırında bulunuyor. Zorlu maçlar öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından uyarılan yıldız oyuncu bugün kart gördüğü takdirde gelecek haftaki Gaziantep maçında forma giyemeyecek.
DORUKHAN TOKÖZ KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz ceza sınırında bulunuyor. Zorlu maçlar öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından uyarılan yıldız oyuncu bugün kart gördüğü takdirde gelecek haftaki Gaziantep maçında forma giyemeyecek.