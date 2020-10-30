Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Göreve getirirken de sana olan inancımız oldukça fazlaydı. Şu anda da bu güvenimiz devam ediyor" diye konuştu.

45 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Trabzonspor Süper Lig'de ilk 6 haftada sadece 5 puan topladı. Fırtına böylece ilk 6 haftalar itibariyle son 45 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Bordo-mavili takım sadece lige ilk çıktığı sezon daha az puan almıştı.