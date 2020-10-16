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    • Spor
    • 16.10.2020 Gazete
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    'un zorlu kararı

     Teknik Direktörü 'u zor bir karar bekliyor. Kurallar gereği mevcut 14 yabancı oyuncudan sadece 12'sini kadroya alabilecek olan Newton'un kart cezalısı Flavio'dan sonra Hosseini'yi elemesi bekleniyor.

    Eddie Newton'un zorlu kararı

    Trabzon Teknik Direktörü Eddie Newton'u zor bir karar bekliyor. Kurallar gereği mevcut 14 yabancı oyuncudan sadece 12'sini kadroya alabilecek olan Newton'un kart cezalısı Flavio'dan sonra Hosseini'yi elemesi bekleniyor.

    spor çift forvete dönüyor
    Trabzon'un hocası Newton, antrenmanlarda zaman zaman Afobe ve Semedo'yu birlikte denedi. İngiliz teknik adamın uzun bir aradan sonra Bordo-Mavili takımda çift forvet sistemini oturtması bekleniyor. Newton'ın Başakşehir maçı sonrası bu sisteme dönmesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Eddie Newton'un zorlu kararı