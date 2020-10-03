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    • Spor
    • 03.10.2020 Gazete
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    Nice ile anlaşma sağladı

    Orta saha pozisyonu için arayışlarını sürdüren Nice, forması giyen Younes için anlaşma sağladı... Haber Fransız basınında yayınlandı.

    Belhanda Nice ile anlaşma sağladı
    Orta saha pozisyonu için arayışlarını sürdüren Nice, Galatasaray forması giyen Younes Belhanda için anlaşma sağladı... Haber Fransız basınında yayınlandı.

    İMZA AN MESELESİ
    Fransız     kaynaklara göre Belhanda'nın 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Ancak bonservis bedeli belirtilmedi.

    SATIŞI SÜREKLİ GÜNDEMDEYDİ
    'nın neredeyse 1 yıldır başka bir takıma transferi sürekli gündemde kalmıştı.
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