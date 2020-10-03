Belhanda Nice ile anlaşma sağladı

Orta saha pozisyonu için transfer arayışlarını sürdüren Nice, Galatasaray forması giyen Younes Belhanda için anlaşma sağladı... Haber Fransız basınında yayınlandı.
İMZA AN MESELESİ
Fransız kaynaklara göre Belhanda'nın 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Ancak bonservis bedeli belirtilmedi.
SATIŞI SÜREKLİ GÜNDEMDEYDİ
Belhanda'nın neredeyse 1 yıldır başka bir takıma transferi sürekli gündemde kalmıştı.
İMZA AN MESELESİ
Fransız kaynaklara göre Belhanda'nın 1-2 gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Ancak bonservis bedeli belirtilmedi.
SATIŞI SÜREKLİ GÜNDEMDEYDİ
Belhanda'nın neredeyse 1 yıldır başka bir takıma transferi sürekli gündemde kalmıştı.