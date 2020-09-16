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    • Spor
    • 16.09.2020 Gazete
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    'dan 10 milyonluk dev

    üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası açma kararı aldı. Merkeze önemli yatırım yapılacak.

    10 milyonluk dev proje

    bir ilke imza atarak sosyal medya üzerinden 4 kuvvet antrenörü, 2 spor bilimci, 1 kondisyoner ve 1 rehabilitasyon uzmanı alınacağı ilanını verdi. Ayrıca kulüp bünyesinde anlaşma sağlanan iki yeni doktorun yanı sıra iki fizyoterapistin de bünyeye katılacağı ve sağlık ekibinin de güçlendirileceği öğrenildi. Bordo-Mavili kulüp bir ilke imza atarak bünyesine katmayı düşündüğü spor bilimcilerle çalışacak. Alınacak spor bilimciler GPS raporları ve testler yapacak. ye 10 milyon TL harcanacağı öğrenildi.

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