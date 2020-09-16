Trabzonspor bir ilke imza atarak sosyal medya üzerinden 4 kuvvet antrenörü, 2 spor bilimci, 1 kondisyoner ve 1 rehabilitasyon uzmanı alınacağı ilanını verdi. Ayrıca kulüp bünyesinde anlaşma sağlanan iki yeni doktorun yanı sıra iki fizyoterapistin de bünyeye katılacağı ve sağlık ekibinin de güçlendirileceği öğrenildi. Bordo-Mavili kulüp bir ilke imza atarak bünyesine katmayı düşündüğü spor bilimcilerle çalışacak. Alınacak spor bilimciler GPS raporları ve testler yapacak. Projeye 10 milyon TL harcanacağı öğrenildi.