Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş için dün hareketli saatler yaşandı. Bonservisi Atletico Madrid'in elinde olan Hırvat santrfor Nikola Kalinic'in menajeri dün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri ile görüştü. Her iki kulüp de Kalinic için tekliflerini sundu.

FENER'İN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Kalinic için bonuslar dahil yıllık 2.5 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bonservis için Atletico'ya 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

KARTAL GERİDEN TAKİP EDİYOR!

Beşiktaş'ın teklifi ise yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret. Bonuslar ise bilinmiyor. Beşiktaş ayrıca Kalinic'in bonservisini A.Madrid'den almasını da talep etti.

BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK

Görüşmeler bugün de devam edecek. Beşiktaş fiyatı arttırmadığı sürece Kalinic yarışında ibrenin Fenerbahçe'den yana olduğu ifade ediliyor. Bugünkü görüşmenin ardından her şeyin daha da net hale gelmesi bekleniyor.