Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    kapışması! İki ezeli rakip yıldız oyuncunun menajeriyle bugün bir kez daha görüşecek

    Santrfor arayışlarını sürdüren ve için dün hareketli saatler yaşandı. Bonservisi ’in elinde olan Hırvat santrfor ’in menajeri dün ’a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri ile görüştü. Her iki kulüp de Kalinic için tekliflerini sundu.

    Nikola Kalinic kapışması!

    Santrfor arayışlarını sürdüren ve için dün hareketli saatler yaşandı. Bonservisi 'in elinde olan Hırvat santrfor 'in menajeri dün 'a gelerek Fenerbahçe ve Beşiktaş yöneticileri ile görüştü. Her iki kulüp de Kalinic için tekliflerini sundu.

    FENER'İN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO
    Fenerbahçe'nin Kalinic için bonuslar dahil yıllık 2.5 milyon Euro teklif yaptığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bonservis için Atletico'ya 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

    KARTAL GERİDEN TAKİP EDİYOR!
    Beşiktaş'ın teklifi ise yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret. Bonuslar ise bilinmiyor. Beşiktaş ayrıca Kalinic'in bonservisini A.Madrid'den almasını da talep etti.

    BUGÜNKÜ GÖRÜŞME KRİTİK
    Görüşmeler bugün de devam edecek. Beşiktaş fiyatı arttırmadığı sürece Kalinic yarışında ibrenin Fenerbahçe'den yana olduğu ifade ediliyor. Bugünkü görüşmenin ardından her şeyin daha da net hale gelmesi bekleniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Nikola Kalinic kapışması! İki ezeli rakip yıldız oyuncunun menajeriyle bugün bir kez daha görüşecek
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri