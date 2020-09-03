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    • Spor
    • 03.09.2020 Gazete
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    Josef De Souza’dan yeşil ışık

    Orta sahanın göbeğine oyuncu arayan , bonservisi elinde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza’nın menajeriyle bir süre önce temasa geçmişti. Sarı- Kırmızılı kurmaylar Josef’in menajeriyle görüşmelerini sürdürürken lı oyuncudan da ilginç bir hareket geldi! Josef, hesabından Galatasaray ile ilgili bir haberi beğendi.

    Josef'den yeşil ışık

    Orta sahanın göbeğine oyuncu arayan , bonservisi elinde olan eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'nın menajeriyle bir süre önce temasa geçmişti. Sarı- Kırmızılı kurmaylar Josef'in menajeriyle görüşmelerini sürdürürken lı oyuncudan da ilginç bir hareket geldi! Josef, hesabından Galatasaray ile ilgili bir haberi beğendi.

    Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği belirtilirken başarılı orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu ön libero mevkinde görev yapıyor.

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