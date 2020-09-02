Kartal'ın Atletico Madrid takımından kiraladığı Montero iddialı açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın büyüklüğünü çok iyi bildiğini söyleyen İspanyol oyuncu, "Türkiye'de çok ateşli bir taraftar grubunun olduğunu biliyorum. Beşiktaş bu taraftar grupları içinde başı çekiyor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendimi geliştirerek takımıma katkıda bulunacağıma inanıyorum. En büyük hedefim şampiyonluk yaşamak. Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu olduğunu biliyorum. Bu kadroda kendime yer bulmak istiyorum. Beşiktaş gibi üst düzey bir takımda oynamak gurur verici" dedi. Montero, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar alacağına inandığını ifade ederek, "Ne gerekiyorsa yapacağımı herkes bilsin" ifadesini kullandı.