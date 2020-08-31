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    • 31.08.2020 14:36
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    Son dakika: 'ın 'ndeki rakibi belli oldu

    Son dakika haberine göre 'ın 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü oldu. Karşılaşma 17 Eylül'de oynanacak.

    Galatasaray'a Avrupa'da güzel kura

    Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi . İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz, Galatasaray, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti.

    AZERBAYCAN'DA OYNANACAK!
    Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak Galatasaray - Neftçi Bakü karşılaşmasına Azerbaycan ekibi ev sahipliği yapacak.

    GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ!
    11-13 Eylül tarihleri arasında Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, 17 Eylül'de UEFA 2. Eleme Turu'da Neftçi Bakü deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı 20 Eylül'de Başakşehir'e konuk olacak.

    RAKİBİMİZİ TANIYALIM
    Neftçi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden bir kulüptür. Ülkenin en ünlü ve en başarılı futbol takımı olarak öne çıkan kulüp, Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir.

    Neftçi Bakü 1992 yılından itibaren düzenlenen Azerbaycan liginde 8 şampiyonluk kazanmıştır. Azeri kulübünün Azerbaycan Kuboku'nda da (Ulusal kupa organizasyonu) 7 kez zafere ulaşmıştır. Neftçi'nin Azerbaycan Süper Kupası'nda ise 2 şampiyonluğu bulunmaktadır.

    Başkan: Kamran Guliyev
    Teknik Direktör: Fizuli Mammedov
    Arena/Stadyum: Bakcell Arena

    NEFTÇİ BAKÜ'DEN GALATASARAY'A ÇAĞRI
    Eşleşme sonrası resmi twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Azeri temsilcisi "Sizi gözləyirik, @GalatasaraySK" dedi.
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