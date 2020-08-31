Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.08.2020 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2020 10:55
    ABONE OL

    'ın 'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

    Son dakika haberi... 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek olan 'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak.

    Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile 'ın da yer alacağı 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak.

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
    Neftçi Bakü [Azerbaycan]
    Lokomotiv Tiflis [Gürcistan]
    Maccabi Haifa [İsrail] - Zeljeznicar [Bosna] galibi

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri