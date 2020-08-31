UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Neftçi Bakü [Azerbaycan]
Lokomotiv Tiflis [Gürcistan]
Maccabi Haifa [İsrail] - Zeljeznicar [Bosna] galibi
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak.