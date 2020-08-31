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    • Spor
    • 31.08.2020 Gazete
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    'tan Giuliano açıklaması: "'a gideceğine bize gelsin"

    Sezonun  şampiyonu olan , eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaşırken, ilginç ve önemli bir detaya gazetesi ulaştı. Fenerbahçe'in, Brezilyalı oyuncu için  devreye girince hamle yaptığı ortaya çıktı.

    Bize gelsin

    Sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaşırken, ilginç ve önemli bir detaya TAKVİM gazetesi ulaştı. Fenerbahçe'in, Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı ortaya çıktı.

    SOSA ALININCA VAZGEÇİLMİŞTİ
    Aslında , listesinde olan Giuliano'dan Sosa transferinin ardından vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilgisi ortaya çıkınca Başkan Koç kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

    BULUT GİULİANO'YA ONAY VERDİ
    Ali Koç, "Galatasaray'a gidecceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dedi. Alınan karar temnik patron Erol Bulut'a sunuldu. Bulut da Giuliano transferine onay verince yönetim hemen temasa geçti.

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