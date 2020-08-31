Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'nun transferine adım adım yaklaşırken, ilginç ve önemli bir detaya TAKVİM gazetesi ulaştı. Fenerbahçe'in, Brezilyalı oyuncu için Galatasaray devreye girince hamle yaptığı ortaya çıktı.

SOSA ALININCA VAZGEÇİLMİŞTİ

Aslında Fenerbahçe, listesinde olan Giuliano'dan Sosa transferinin ardından vazgeçmişti. Galatasaray'ın ilgisi ortaya çıkınca Başkan Koç kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

BULUT GİULİANO'YA ONAY VERDİ

Ali Koç, "Galatasaray'a gidecceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dedi. Alınan karar temnik patron Erol Bulut'a sunuldu. Bulut da Giuliano transferine onay verince yönetim hemen temasa geçti.