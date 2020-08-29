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    • Spor
    • 29.08.2020 Gazete
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    'den bombası

    Sarı-Lacivertliler, için ’e ve ’ü teklif etti. Görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Visca da 'ye gelmek istiyor.



    F.Bahçe transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kanarya'nın bu transfer için iki yıldızını Başakşehir'e teklif ettiği ortaya çıktı.

    VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR
    Kanarya orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.



    BELÖZOĞLU YİNE BAŞROLDE
    F.Bahçe'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.

    O TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
    2011'den beri Medipol Başakşehir'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor



    DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO
    Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. Süper Lig'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.

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