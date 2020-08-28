Hatayspor, Katranis’i 1 yıllığına kiraladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi, Saint Etienne'den Alexandros Katranis'i 1 yıllığına kiraladı. Açıklamada, Saint-Etienne'den sol bek olarak görev yapan Yunan oyuncunun kiralandığı bildirildi.

1. LİG'DE YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonun fikstürü dün çekildi. 11 Eylül'de başlayacak olan ligde ilk hafta maçları şu şekilde: Ümraniye-Bandırma, Adanaspor-İstanbul, Osmanlı-Eskişehir, Altay-Samsun, Bolu-Keçiören, Bursa-A.Demir, Menemen-Altınordu, Balıkesir-Giresun, Akhisar-Tuzla.

KONYA MUSA ÇAĞIRAN'I RENKLERİNE BAĞLADI

Konyaspor son olarak Alanyaspor'da top koşturan Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 yıllık imzayı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde atarken başarılı olacağının sözünü verdi.

TARAFTAR HASIC'İ İSTİYOR

Beşiktaşlı taraftarların PAOK maçında oynamayan Ajdin Hasic'i takımda görmek istediği ve bunu sosyal medyada dile getirdiği görüldü.

FİKRET ORMAN SESSİZLİĞİNE SON VERDİ

Eski başkan Fikret Orman, "Varsa Beşiktaş, Yoksa Beşiktaş, Yense Beşiktaş, Yenilse Beşiktaş" paylaşımı yaptı.