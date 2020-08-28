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    • Spor
    • 28.08.2020 Gazete
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    Hatayspor, Katranis’i 1 yıllığına kiraladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’in yeni ekibi Hatayspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. temsilcisi, Saint Etienne’den ’i 1 yıllığına kiraladı. Açıklamada, ’den sol bek olarak görev yapan Yunan oyuncunun kiralandığı bildirildi.

    Hatayspor, Katranis’i 1 yıllığına kiraladı

    'in yeni ekibi Hatayspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. temsilcisi, Saint Etienne'den 'i 1 yıllığına kiraladı. Açıklamada, 'den sol bek olarak görev yapan Yunan oyuncunun kiralandığı bildirildi.

    1. LİG'DE YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
    TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonun fikstürü dün çekildi. 11 Eylül'de başlayacak olan ligde ilk hafta maçları şu şekilde: Ümraniye-Bandırma, Adanaspor-İstanbul, Osmanlı-Eskişehir, Altay-Samsun, Bolu-Keçiören, Bursa-A.Demir, Menemen-Altınordu, Balıkesir-Giresun, Akhisar-Tuzla.

    KONYA MUSA ÇAĞIRAN'I RENKLERİNE BAĞLADI
    son olarak 'da top koşturan Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 yıllık imzayı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreninde atarken başarılı olacağının sözünü verdi.

    TARAFTAR HASIC'İ İSTİYOR
    Beşiktaşlı taraftarların PAOK maçında oynamayan Ajdin Hasic'i takımda görmek istediği ve bunu sosyal medyada dile getirdiği görüldü.

    FİKRET ORMAN SESSİZLİĞİNE SON VERDİ
    Eski başkan Fikret Orman, "Varsa Beşiktaş, Yoksa Beşiktaş, Yense Beşiktaş, Yenilse Beşiktaş" paylaşımı yaptı.

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    Haberler Spor Hatayspor, Katranis’i 1 yıllığına kiraladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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