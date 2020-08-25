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    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
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    'dan çıkarması! Lerma Lemina ve Seri için görüşmeler yapılacak

    Orta alana takviye için şu ana kadar beklenen adımları atamayan düğmeye bastı. İdari menajer ’ın dün görüşmeler yapmak için ’ye gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre listede 3 isim var.

    İngiltere çıkarması

    Orta alana takviye için şu ana kadar beklenen adımları atamayan düğmeye bastı. İdari menajer 'ın dün görüşmeler yapmak için 'ye gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre listede 3 isim var.

    KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK
    Hanedar'ın ilk olarak yeniden kiralanması planlanan Mario Lemina ve Michael Seri'nin kulüpleri Southampton ve Fulham ile görüşmesi bekleniyor.

    KULAKLAR ADA'DA OLACAK
    Ardından bir diğer 6 numara adayı Jefferson Lerma için Bournemouth'la masaya oturulacağı öğrenildi. Teknik heyetin kulağı da Ada'da olacak.

    2'SİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
    Hedef Seri'nin yanı sıra Lemina ve Lerma ikilisinden de birisini bitirmek. Şükrü Hanedar'ın yarın İstanbul'a döneceği de ifade ediliyor.

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