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    • Spor
    • 22.08.2020 Gazete
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    lu Miya: Ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'un Ugandalı oyuncusu Miya, "Biliyorum ki geçen sezon yeterli bir performans sergileyemedik. Bunu tersine çevirmek için bu sene kenetlendik ve daha çok çalışıyoruz. Bu şekilde taraftarlarımızı memnun etmek ve ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz
    Konyaspor'un Ugandalı oyuncusu Miya, "Biliyorum ki geçen sezon yeterli bir performans sergileyemedik. Bunu tersine çevirmek için bu sene kenetlendik ve daha çok çalışıyoruz. Bu şekilde taraftarlarımızı memnun etmek ve ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    MATTIAS JOHANSSON GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
    G.Birliği, İsveçli sağ bek oyuncusu Mattias Johansson'u etti. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Başkent ekibi, 28 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna kattı. a İsveç ekibi Kalmar'da başlayan Johansson, Panathinaikos'ta oynuyordu.

    SOUZA GAZİANTEP FK'DA
    Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı santrafor Andre Felipe Souza'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı. 'in Gremio'dan renklerine bağladığı Souza takımının Afyon kampına da katıldı.

    KRAVETS GERİ DÖNDÜ
    Ukrayna'nın takımı, 'dan ayrılan eski futbolcusu Artem Kravets'i renklerine bağladı. 31 yaşındaki lı milli forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    ASLAN'DA CORONA ŞOKU
    Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir idari çalışanın coronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu kişinin tedavisine başlandığı açıklandı.

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    Haberler Spor Konyasporlu Miya: Ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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