Kulüpler Birliği'nde gündem 'limit zirvesi'

Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı adına 8 başkan arasında 'Takım Harcama Limitleri' ile ilgili toplantı dün Riva'da gerçekleştirildi.

Toplantıda Fenerbahçe adına Başkan Ali Koç, Galatasaray adına İkinci Başkan Yusuf Günay, Beşiktaş adına Başkan Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor adına Başkan Ahmet Ağaoğlu yer aldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'den önemli talepte bulundu. Bu taleplerden ilki pandemi nedeniyle yüzde 15 olan aşım limitinin yüzde 40'a yükseltilmesi oldu. TFF'den ise konuyla ilgili, "Değerlendiririz" yanıtı geldi. Fenerbahçe borç yapılandırması kapsamında harcama limitleri hesaplanırken, "Ana para borç olarak sayılmasın" önerisinde bulundu. Bu talebi Galatasaray ve Trabzonspor kabul etmedi.

Toplantıda ayrıca borçsuz kulüplerin transfer ve sponsorluk gelirlerinin 3'te 1'inin değil, tamamının sezonluk harcama limitine eklenmesi talep edildi. Bu talepte özellikle Kasımpaşa'nın isteği etkili oldu. TFF Yönetim Kurulu bu 3 talep için yeni bir toplantı yapacak.