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    • Spor
    • 28.07.2020 Gazete
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    için gelen 120 milyon euro'yu geri çevirdi!

     forması altında başarılı maçlar çıkartan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren için resmi teklifler gelmeye başladı. Bordo-Mavili Yönetim, 'ın Uğurcan için yaptığı 15 milyon Euro (120 milyon TL)'luk teklifi az bularak geri çevirdi.

    Trabzonspor 120 milyon euro'yu geri çevirdi!

    Trabzonspor forması altında başarılı maçlar çıkartan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine giren Uğurcan Çakır için resmi teklifler gelmeye başladı. Bordo-Mavili Yönetim, Sheffield United'ın Uğurcan için yaptığı 15 milyon Euro (120 milyon TL)'luk teklifi az bularak geri çevirdi.

    TALİPLERİ SIRADA BEKLİYOR
    Teklifin artmasanı isteyen Bordo- Mavili yönetimin, "Daha yüksek rakamlarla gelirseniz değerlendirebiliriz" cevabını verdiği öğrenildi. Genç kaleciye İngiltere'den başka talipler de var.

    KULÜBÜMÜN ÇIKARLARI ÖNEMLİ
    altyapısından çıkan Uğurcan Çakır transfer konusunda oldukça net. Genç kaleci, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

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